В Подмосковье врачи спасли беременную с тяжелой патологией

Предлежание плаценты считается одним из самых опасных диагнозов в акушерстве. В течение беременности плацента может подниматься, это называется «миграцией». Но иногда она так и остается в нижней части матки с полным или частичным перекрытием зёва, располагаясь на пути плода. Предлежание плаценты часто приводит к сильнейшему кровотечению, которое может стать угрозой для жизни матери и плода, — Андрей Пастарнак, главный врач перинатального центра.