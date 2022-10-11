В Подмосковье врачи спасли беременную с тяжелой патологией

Медики Щелковского перинатального центра спасли молодую женщину с серьезным кровотечением и отслойкой плаценты на 35 неделе беременности. Подробности читайте в нашей новости.
В медицинское учреждение будущую маму привили на скорой, врачи диагностировали у женщины сильное кровотечение, предлежание плаценты и отслойку. Было принято ращение о проведении экстренного кесарева сечения.
Предлежание плаценты считается одним из самых опасных диагнозов в акушерстве. В течение беременности плацента может подниматься, это называется «миграцией». Но иногда она так и остается в нижней части матки с полным или частичным перекрытием зёва, располагаясь на пути плода. Предлежание плаценты часто приводит к сильнейшему кровотечению, которое может стать угрозой для жизни матери и плода, — Андрей Пастарнак, главный врач перинатального центра.
Операция прошла успешно, на свет появился здоровый малыш, сейчас он находится под наблюдением врачей-неонатологов. В скором времени мама и ребенок будут выписаны домой, сообщает Минздрав Московской области.