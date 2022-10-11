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18 минут назад

В Подмосковье врачи спасли беременную с тяжелой патологией

Letidor.ru

Медики Щелковского перинатального центра спасли молодую женщину с серьезным кровотечением и отслойкой плаценты на 35 неделе беременности. Подробности читайте в нашей новости.

В Подмосковье врачи спасли беременную с тяжелой патологией
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

В медицинское учреждение будущую маму привили на скорой, врачи диагностировали у женщины сильное кровотечение, предлежание плаценты и отслойку. Было принято ращение о проведении экстренного кесарева сечения.

Предлежание плаценты считается одним из самых опасных диагнозов в акушерстве. В течение беременности плацента может подниматься, это называется «миграцией». Но иногда она так и остается в нижней части матки с полным или частичным перекрытием зёва, располагаясь на пути плода. Предлежание плаценты часто приводит к сильнейшему кровотечению, которое может стать угрозой для жизни матери и плода, — Андрей Пастарнак, главный врач перинатального центра.

Операция прошла успешно, на свет появился здоровый малыш, сейчас он находится под наблюдением врачей-неонатологов. В скором времени мама и ребенок будут выписаны домой, сообщает Минздрав Московской области.

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