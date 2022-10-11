Российский врач опровергла миф о влиянии погоды на давление

Терапевт, врач функциональной диагностики Софья Старостина заявила об ошибочности популярного мнения о том, что погода влияет на артериальное давление.

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В беседе с журналистами российский медик отметила, что метеоусловия не сказываются на состоянии человека и не понижают артериальное давление.

– На деле каких-то научных доказательств, что атмосфера, погода, луна в пятом доме как-то влияют на наше самочувствие никаких нет, – цитирует врача издание "Пятый канал".