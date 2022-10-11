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1 час назад

Российский врач опровергла миф о влиянии погоды на давление

Vse42.ru

Терапевт, врач функциональной диагностики Софья Старостина заявила об ошибочности популярного мнения о том, что погода влияет на артериальное давление.

Российский врач опровергла миф о влиянии погоды на давление
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами российский медик отметила, что метеоусловия не сказываются на состоянии человека и не понижают артериальное давление.

– На деле каких-то научных доказательств, что атмосфера, погода, луна в пятом доме как-то влияют на наше самочувствие никаких нет, – цитирует врача издание "Пятый канал".

Специалист объяснила, что такие проблемы могут появиться из-за перенесенного стресса или серьезных заболеваний. Она посоветовала обратиться к врачу, если давление остается низким долгое время.

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