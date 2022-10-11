«Как это — доктор на экране?» Как теперь лечатся москвичи?

Пандемия Covid-19 показала, как легко можно перенастроить жизнь целых городов, чтобы работать, отдыхать, пользоваться услугами онлайн и, конечно, получать медицинскую помощь, не покидая собственного дома. Москва стала одним из мировых лидеров в сфере дистанционной врачебной помощи: сегодня в столице выстроена современная медицинская система, включающая врачебные телемедицинские консультации и ведение больного с использованием возможностей мобильных цифровых устройств. Все это позволяет избегать лишних посещений поликлиник и делает медицинскую помощь еще доступнее для пациентов. Как Москва развивает свои главные телемедицинские технологии — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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С начала пандемии Covid-19 почти два миллиона пациентов с легкой и средней формами коронавируса, проходящие лечение на дому, попали на дистанционные приемы благодаря центру телемедицины. Он был призван выполнять важнейшие задачи — снизить нагрузку на больницы и поликлиники, а также обеспечить постоянный мониторинг пациентов с коронавирусом.

Пациенты могли в любое время суток связаться с врачом, при этом количество и время звонков было не ограничено. Врач отвечал на их любые вопросы. Обычно люди рассказывали о своих симптомах, но порой им просто была нужна поддержка — и они ее получали.

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, проект использования телемедицины в Москве разрабатывался еще в допандемийное время, но Covid-19 стал катализатором его запуска.

"Проект разрабатывался давно, но мы все время были не готовы по разным причинам его запустить. Как это — доктор на экране? Разве можно так лечить? Опасений было много. Но коронавирус всему придал ускорение. Разумеется, это не панацея, но в случае с ковидом телемедицина стала отличным подспорьем для врачей".

На пике пандемии почти 200 врачей центра, работающих в две смены, обеспечивали ежедневный и круглосуточный мониторинг пациентов. Всего с начала пандемии телемедицинский центр провел 2,3 миллиона консультаций, из которых два миллиона были проведены для пациентов с Covid-19.

Алгоритм был выверен: как только пациент получал положительный ПЦР-тест и становилось понятно, что он может лечиться на дому, ему предлагали зарегистрироваться в специальном телемедицинском приложении для получения консультаций. По словам руководителя Центра телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Мариам Пахуридзе, телемедицинские консультации практически ничем не отличались от посещений врача в поликлинике кроме самой формы приема. Специалисты отвечали на любые вопросы о самочувствии пациентов и давали необходимые рекомендации.

Кроме того, время общения и количество звонков специалистам для пациентов не было ограничено — все зависело лишь от их состояния. Разговор с доктором был возможен как в аудио, так и в видеоформате — это выбирал сам пациент. Но в видеорежиме врач мог оценить окраску кожных покровов, цвет глазных склер и наличие одышки у пациента.

На основании проведенного осмотра врач принимал решение о дальнейшем наблюдении пациента и, при необходимости, мог вызвать врача из поликлиники для личного осмотра или бригаду скорой помощи для госпитализации в профильный стационар.Все данные, полученные в ходе онлайн-общения, заносились врачом в электронные медкарты и были доступны как врачам в поликлинике, так и бригадам «скорой помощи». Записи в электронной медицинской карте и все заключения специалистов были доступны и самим пациентам на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Забота на расстоянии

Еще одной задачей врачей Центра телемедицины стал контроль за состоянием здоровья горожан, принимавших участие в пострегистрационном исследовании вакцины против коронавируса. А после внедрения в Москве алгоритмов наблюдения и лечения беременных с Covid-19 на базе Центра появился акушерский дистанционный консультативный центр для беременных.

Его сотрудники отслеживали состояние будущих мам, которые проходили лечение на дому, а при необходимости направляли женщин на консультации в специальные стационары кратковременного пребывания, созданные при больницах № 15 имени Филатова и № 52. Там беременные не пересекались с другими пациентами с Covid-19 и могли получить всю необходимую помощь.

В стационары женщин доставляли на специальном транспорте, а затем, в зависимости от показаний и результатов обследований, госпитализировали или отвозили обратно домой.

"Дистанционный осмотр пациентов показал высокую эффективность — особенно для тех, кто лечится дома. Это еще и психологическая помощь: важно знать, что врач находится рядом", - Мариам Пахуридзе, руководитель Центра телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

В начале 2022 года в Москве стал быстро распространяться новый штамм коронавируса «омикрон», одной из главных особенностей которого была высокая степень заразности. С другой стороны, он вызывал более легкое течение болезни. Все это могло вызвать перегрузку амбулаторного звена.

Чтобы избежать этого, службы телемедицины создали в каждой столичной поликлинике. Пациенты, которым был поставлен диагноз Covid-19, а также все, у кого наблюдались симптомы простуды, могли обратиться за дистанционной консультацией в свою поликлинику, заполнив заявку на портале mos.ru.

Врачи дистанционно открывали им больничные. Уже после курса терапии, если человека ничего не беспокоило и врач во время аудиоконсультации не выявлял новых жалоб, этот больничный лист также дистанционно закрывался. Столичные власти планируют, что возможность дистанционного закрытия больничных сохранится и после пандемии.

Благодаря интеграции телемедицинских технологий с ЕМИАС специализированный городской Центр телемедицины и отделения телемедицины в городских поликлиниках стали одними из важнейших элементов борьбы с коронавирусной инфекцией. С одной стороны, такие технологии смогли обеспечить удаленное динамическое наблюдение пациентов на дому, а с другой — сохранить ресурсы поликлиник и врачей.

"За весь период функционирования Центра мы накопили огромный опыт работы с пациентами с помощью применения новых телемедицинских технологий. Быстрый темп развития и цифровизации в здравоохранении также говорит о том, что спектр применения телемедицины расширяется и занимает свое, особое место", - Мариам Пахуридзе, руководитель Центра телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

Здоровая Москва

Сегодня возможности Центра телемедицины активно используются при диспансеризации горожан. В начале мая во всех столичных парках традиционно открылись павильоны «Здоровая Москва» — они ежедневно были открыты с 08:00 до 20:00. Впервые проект заработал в 2019 году.

Основная задача работавших в павильонах врачей — сделать профилактику легкой и удобной, чтобы диспансеризация стала повседневной привычкой для людей, такой же, как чистка зубов или мытье рук. Именно поэтому врачи вышли туда, где москвичи любят проводить свободное время — в городские парки и зоны отдыха.

В мобильных пунктах всем желающим предлагали пройти комплексное обследование организма. Предварительной записи для этого не требовалось — необходимы были лишь паспорт и московский полис ОМС. Между тем в минувшем сезоне кроме общей диспансеризации у программы «Здоровая Москва» была и специальная задача — обследовать горожан, перенесших Covid-19. По статистике таких в городе — порядка 2,5 миллионов человек.

"На сегодняшний день принято решение, учитывая возможности единой медицинской информационно-аналитической системы в Москве, проактивно вызывать тех, кто переболел Covid-19 за все эти два с лишним года",- главный врач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко.

Лысенко уточнила, что всем переболевшим система ЕМИАС рассылает приглашения на диспансеризацию. В этом году в павильонах можно было пройти более 11 исследований, в том числе сдать кровь, проверить сердце, сосуды, уровень глюкозы и холестерина, а также состояние кожи и легких.

Набор исследований зависел от возраста и индивидуальных особенностей каждого посетителя. Перед началом консультации их всех просили заполнить анкеты, с помощью которых врачи смогут понять, на что следует обратить особое внимание при диагностике.

Для экономии времени заполнить анкету можно было заранее в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», в специальном разделе «Моя диспансеризация в парке». Также анкету с помощью информационных киосков можно было заполнить и в павильонах «Здоровая Москва».

Переболевшим Covid-19 при наличии показаний дополнительно проводили спирометрию (функциональное состояние дыхательной системы), пульсоксиметрию (насыщение крови кислородом) и биохимический анализ крови по семи показателям, в том числе определение концентрации Д-димера в крови (биохимический маркер свертываемости крови) для тех, кто переболел коронавирусом в средней и тяжелой форме.

Если по результатам анализов выявлялись отклонения от нормы, то с пациентом связывался сотрудник Центра телемедицины. Он объяснял, что значат эти результаты и, при необходимости, помогал записаться на дополнительные исследования (как лабораторные, так и инструментальные), а также на прием к нужным специалистам.

Проактивный подход

Телемедицинские технологии позволяют развивать проактивный подход практически во всех сферах здравоохранения. К примеру, в августе 2020 года в Москве был запущен проект «Персональный помощник». По желанию пациента с подозрением на онкологию или с уже подтвержденным заболеванием за ним закрепляют персонального помощника, с которым можно связаться по телефону.

Главная задача онкопомощников — быть рядом с пациентами, чтобы они не оставались один на один с болезнью. Кураторы напоминают пациентам о необходимых визитах к врачам, а также помогают с записью на приемы, анализы и исследования. В результате пациентам с онкозаболеваниями становится гораздо проще проходить через все этапы обследования, лечения и дальнейшего диспансерного наблюдения.

Похожий подход будет применяться и для пациентов с хроническими болезнями. Таких горожан планируется наблюдать в рамках нового диспансерного проекта, который запускается в Москве в этом году. Этот проект в пилотном режиме начался в двух городских поликлиниках, а затем программу планируется расширить на весь город.

Задача проекта — индивидуальное и проактивное ведение пациентов на всех этапах лечения. Для этого на базе пилотных поликлиник будет сформирована так называемая команда помощников врача. Они будут дистанционно помогать пациентам записываться на консультации, лабораторные и инструментальные исследования. Кроме того, специально созданный для этого цифровой сервис в ЕМИАС упростит задачу и позволит вести каждого пациента индивидуально, а также наблюдать за развитием болезни в динамике.

Под наблюдение планируется взять пациентов с хроническими болезнями, которые вносят наибольший вклад в структуру смертности: это сахарный диабет 2-го типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, фибрилляция предсердий, хроническая сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и язвенная болезнь.

Лекарства по интернету

Цифровизация в Москве добралась и до рецептов на лекарства: теперь они переведены в электронный формат. Выписка электронного рецепта экономит время врачей и позволяет им больше внимания уделять непосредственному общению с пациентами.

Система исключает возможность ошибки, поскольку информирует врачей о предыдущих назначениях препаратов, их схемах применения, дозировках и возможной лекарственной несовместимости. При этом электронный рецепт невозможно потерять, случайно порвать или испортить другим способом.

Получить в аптеке выписанные врачом препараты теперь можно по QR-коду электронного рецепта на экране мобильного устройства. По этому коду фармацевт мгновенно получит детальную информацию о назначенных препаратах из базы данных ЕМИАС.

Все действующие рецепты можно в любой момент открыть в электронной медицинской карте в разделе «Мои рецепты» на mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Если у пациента нет возможности посмотреть свою электронную медкарту в режиме онлайн, он может распечатать QR-код рецепта на талоне в информационном киоске поликлиники.

Кроме того, в Москве запустили пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по льготным электронным рецептам в коммерческих аптеках. Раньше лекарства для льготников выдавались только в определенных аптеках, привязанных к городским медицинским учреждениям.

Но сейчас пациент может выбрать любую частную аптеку из списка участников проекта, причем этот список постоянно пополняется. Как подчеркивают городские власти, присоединиться к городской программе могут все желающие аптеки. Условия вступления — прозрачные и выгодные для бизнеса.

Информацию об аптеках-участниках можно найти в электронной медкарте (раздел «Мои рецепты») и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». При этом для тех, кто не любит перемены, привычный способ получения бесплатных рецептурных лекарств в аптечных пунктах столичных поликлиник также сохраняется.

Спасающая виртуальность

Москва — один из первых регионов в России, где во время пандемии Covid-19 начал активно развиваться телемедицинский сервис «врач-пациент». Но традиционный формат «врач-врач», с которого и началось развитие телемедицины, в Москве также становится все совершеннее.

Сегодня на базе Единой медицинской информационной-аналитической платформы развернута система «Видеоконференцсвязь-ЕМИАС». Она используется для консультаций и селекторных совещаний, к которым могут подключаться все медицинские учреждения города.

А для анестезиологов и реаниматологов недавно заработала уникальная технология организации телемедицинских консилиумов. Врачи отделений реанимаций в сложных случаях могут в формате дополненной реальности обратиться за помощью в Центр критических состояний на базе Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.

Рабочие места врачей в больницах оснащены компьютерами со специальной программой «Удаленный помощник», которые подключены к ЕМИАС. Когда врачу в больнице требуется помощь в диагностике или лечении пациента, находящегося между жизнью и смертью, он надевает шлем дополненной реальности, создающий эффект присутствия.

В этот момент к нему подключается специалист Центра критических состояний, который делится с коллегой своим мнением о тактике лечения пациента. При этом между медиками устанавливается аудиовизуальный контакт, а изображение передается в высоком качестве.

Консультанты Центра — это главные врачи больниц, ведущие специалисты в своих областях, которых отличает высокая квалификация и компетентность. Они помогают своим коллегам выбирать оптимальную тактику лечения реанимационных пациентов со сложной клинической картиной.

При необходимости Центр находит узких специалистов, которые не могут быть в каждом стационаре — гематологов, токсикологов, сурдологов и многих других. Таким образом, в отделениях реанимации в формате дополненной реальности проводятся полноценные дистанционные медицинские консилиумы.

Если же в больнице, где находится пациент в тяжелом состоянии, нет технической возможности подключиться к Центру критических состояний, на место немедленно выезжает бригада «скорой помощи», оснащенная всем необходимым оборудованием, включая шлемы дополненной реальности.

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Москва — один из мировых лидеров по внедрению новых технологий в здравоохранении. Московские телемедицинские сервисы на базе ЕМИАС позволили пациентам с Covid-19 получить всю необходимую помощь и спасли от перегрузок столичную систему здравоохранения в сложный период пандемии.

Телемедицина в Москве востребована и в постпандемийное время. Врачи могут контролировать ход лечения пациентов с хроническими и тяжелыми заболеваниями удаленно. Дистанционная помощь в рамках целого ряда сервисов помогает пациентам заботиться о своем здоровье и добиваться новых успехов в лечении.

Как показывают многочисленные исследования, телемедицина и цифровые технологии позволяют в два раза сократить расходы на медицинское обслуживание, как для граждан, так и для системы здравоохранения. Поэтому развитие этого направления является очень перспективным для такого мегаполиса, как Москва.

И если до пандемии Covid-19 дистанционное общение с врачами казалось малоэффективным, то за минувшие два года телемедицине удалось доказать свои преимущества. Теперь пациентам с легкими заболеваниями не нужно идти в поликлинику и сталкиваться с другими больными, а медики могут направить все силы на лечение тяжелых случаев.