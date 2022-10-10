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1 час назад

Россиянам раскрыли, чем опасен варикоз

Москва24иещё 1

Варикоз может стать причиной образования и попадания тромба в сердце или легочную артерию, заявил врач-флеболог, хирург сети клиник "Атлас" Борис Копылов. По его слова, подобный недуг провоцирует расширение сосудов, что снижает эластичность стенок вен.

Россиянам раскрыли, чем опасен варикоз
Фото: m24.rum24.ru

Он отметил, что если болезнь не лечить, то у человека могут завиться разные осложнения и расстройства, а также тромбоз или тромбофлебит вен. Но, подчеркнул Копылов, самым опасным последствием варикоза является тромбоэмболия легочной артерии. Эксперт утверждает, что такое осложнение может стать угрозой жизни человека.

Хирург добавил, что при судорогах, тяжести в ногах, отечности и других симптомах следует незамедлительно обратиться к специалисту.

"Людям с лишним весом, беременным и тем, кто вынужден долго стоять или сидеть без смены положения, лучше проконсультироваться с флебологом профилактически. Ведь в начале заболевание протекает практически бессимптомно", – поделился Копылов в беседе с "Газетой.ру".

Новости,Борис Копылов,
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