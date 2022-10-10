Россиянам раскрыли, чем опасен варикоз

Варикоз может стать причиной образования и попадания тромба в сердце или легочную артерию, заявил врач-флеболог, хирург сети клиник "Атлас" Борис Копылов . По его слова, подобный недуг провоцирует расширение сосудов, что снижает эластичность стенок вен.

Он отметил, что если болезнь не лечить, то у человека могут завиться разные осложнения и расстройства, а также тромбоз или тромбофлебит вен. Но, подчеркнул Копылов, самым опасным последствием варикоза является тромбоэмболия легочной артерии. Эксперт утверждает, что такое осложнение может стать угрозой жизни человека.