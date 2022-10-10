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1 час назад

Ревматолог перечислила симптомы артрита

Говорит Москваиещё 1

Среди них чувство скованности суставов, усталость и повышение температуры по вечерам.

Ревматолог перечислила симптомы артрита
Фото: unsplash.comunsplash.com

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач Алёна Загребнева.

«Мы вдруг начинаем ощущать утреннюю скованность, такая тугоподвижность суставов после состояния покоя. Может появляться боль суставов, связанная с их перенапряжением. Открыть бутылку воды становится сложно, движение суставов кистей в условиях напряжения вызывает боль. Если вы начали замечать невероятную усталость, то обязательно нужно померить температуру тела в вечернее время, возможно, она будет 37.0 или 37.1 и будет уже первым сигналом, что в организме уже что-то происходит не то».

Загребнева отметила, что при наличии таких симптомов нужно сдать биохимический анализ крови и оценить уровень С-реактивного белка — маркера воспаления в организме.

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