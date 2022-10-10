Ревматолог перечислила симптомы артрита

«Мы вдруг начинаем ощущать утреннюю скованность, такая тугоподвижность суставов после состояния покоя. Может появляться боль суставов, связанная с их перенапряжением. Открыть бутылку воды становится сложно, движение суставов кистей в условиях напряжения вызывает боль. Если вы начали замечать невероятную усталость, то обязательно нужно померить температуру тела в вечернее время, возможно, она будет 37.0 или 37.1 и будет уже первым сигналом, что в организме уже что-то происходит не то».