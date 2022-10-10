Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
3 часа назад

Офтальмолог развеяла миф о вреде гаджетов для зрения

Lenta.ru

Негативное влияние гаджетов на зрение сильно преувеличено, заявила офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Шилова. Популярный миф о вреде использования смартфона и просмотра телевизора она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

Офтальмолог развеяла миф о вреде гаджетов для зрения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, у пациентов может возникать ощущение, что в результате работы за компьютером или длительного использования гаджетов зрение ухудшается, однако это не более чем заблуждение. На самом деле около 80 процентов заболеваний глаз вызваны генетикой, влияние внешней среды очень незначительно.

Исключение составляют дети: им гаджеты все же могут навредить, предупредила Шилова. До 18 лет глаза формируются, поэтому в детстве следует строго дозировать зрительную нагрузку. «Ребенку необходимо делать паузы каждые два-три часа работы с гаджетом. В перерывах необходимо делать упражнения, позволяющие менять фокусное расстояние», — объяснила она.

Одним из самых простых упражнений врач назвала упражнение «Метка на стекле». При его выполнении надо смотреть несколько секунд на близко расположенный объект, затем переводить взгляд на объект, находящийся на той же линии взгляда вдали, и так несколько раз. За счет этого глаза несколько раз меняют фокусное расстояние и тренируются.

Влияет ли стресс на зрение

Глаз является частью нервной системы, это часть мозга, вынесенная на периферию. Поэтому все, что происходит внутри мозга, может влиять на качество зрения, и есть такие состояния, когда человек может испытывать ощущение полной слепоты при том, что его глаза абсолютно здоровы, предостерегла офтальмолог.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители