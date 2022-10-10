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1 час назад

Кирдиолог назвала пользу стакана воды с лимоном по утрам

runews24.ru

Стакан воды с лимоном по утрам может не только взбодрить, но и улучшить обмен веществ в организме. Об этом рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

Кирдиолог назвала пользу стакана воды с лимоном по утрам
Фото: runews24.rurunews24.ru

Она напомнила, что многие «боятся» лимона из-за содержания лимонной кислоты, так как считают, что при повышенной кислотности или при поражении ЖКТ он может усугубить ситуацию. Но на деле лимон при попадании в организм делает состав внутренней среды более щелочным, говорит врач.

По этой причине вода с лимонным соком не только не навредит, а напротив, улучшит работу ЖКТ и уменьшит симптомы имеющихся болезней, резюмировала эксперт.

Новости,Ольга Бокерия,
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