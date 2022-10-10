Кирдиолог назвала пользу стакана воды с лимоном по утрам

Стакан воды с лимоном по утрам может не только взбодрить, но и улучшить обмен веществ в организме. Об этом рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.
Она напомнила, что многие «боятся» лимона из-за содержания лимонной кислоты, так как считают, что при повышенной кислотности или при поражении ЖКТ он может усугубить ситуацию. Но на деле лимон при попадании в организм делает состав внутренней среды более щелочным, говорит врач.
По этой причине вода с лимонным соком не только не навредит, а напротив, улучшит работу ЖКТ и уменьшит симптомы имеющихся болезней, резюмировала эксперт.