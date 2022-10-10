Женщина приняла душ в линзах и лишилась глаза

Жительница Великобритании лишилась глаза из-за попавшей под контактную линзу опасной бактерии. Об этом сообщает Metro.

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Из-за плохого зрения 54-летняя Мари Мейсон много лет носила линзы. Хотя в них не рекомендуется купаться и мыться, она регулярно это делала. Однажды после душа женщина почувствовала дискомфорт в левом глазу: ей казалось, что внутри что-то застряло. Сначала она надеялась самостоятельно решить проблему, но потом заметила, что у нее начало ухудшаться зрение, и обратилась к врачу.

Окулист осмотрел пациентку и сообщил, что глаз заражен бактериями Acanthamoeba Keratitis, способными привести к частичной или полной потере зрения. В течение пяти лет британка перенесла ряд неудачных операций, включая три пересадки роговицы, но так и не смогла избавиться от инфекции. В итоге врачи приняли решение удалить глаз.