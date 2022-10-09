Врач назвал способы защититься от рака груди

Женщины с ожирением и подверженные вредным привычкам чаще болеют раком, пояснил врач-онколог-маммолог Данаил Назлиев. В своем Telegram-канале он назвал способы максимально защититься от рака груди.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На вопрос, как на 100 процентов предотвратить появление рака груди, Назлиев честно признался, что ответа нет. Но есть рекомендации, благодаря которым риск развития болезни можно минимизировать.

Здоровый образ жизни — одна из основ в профилактике рака, добавил онколог-маммолог. По его словам, женщины с избыточным весом или ожирением имеют более высокий риск развития рака груди. Также он посоветовал отказаться от алкоголя и курения, так как они являются стимулами к появлению злокачественных образований.

Грудное вскармливание также помогает снизить риск развития рака, добавил Назлиев.

Врач порекомендовал женщинам изучить семейную историю. Если кто-то из близких родственников лечился от рака, то риск появления болезни значительно повышается. Не лучшим образом может отразиться на здоровье гормональная терапия и радиация, предупредил врач.

Назлиев напомнил, что здоровое питание помогает снизить риск развития многих заболеваний, в том числе и рака молочной железы. «Регулярно проходите обследования. Обязательно делайте маммограмму и обследуйте грудь. Раннее выявление — ключ к выздоровлению при раке молочной железы», — сказал онколог-маммолог.