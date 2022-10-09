Врач назвал способы защититься от рака груди

Женщины с ожирением и подверженные вредным привычкам чаще болеют раком, пояснил врач-онколог-маммолог Данаил Назлиев. В своем Telegram-канале он назвал способы максимально защититься от рака груди.
На вопрос, как на 100 процентов предотвратить появление рака груди, Назлиев честно признался, что ответа нет. Но есть рекомендации, благодаря которым риск развития болезни можно минимизировать.
Здоровый образ жизни — одна из основ в профилактике рака, добавил онколог-маммолог. По его словам, женщины с избыточным весом или ожирением имеют более высокий риск развития рака груди. Также он посоветовал отказаться от алкоголя и курения, так как они являются стимулами к появлению злокачественных образований.
Грудное вскармливание также помогает снизить риск развития рака, добавил Назлиев.
Врач порекомендовал женщинам изучить семейную историю. Если кто-то из близких родственников лечился от рака, то риск появления болезни значительно повышается. Не лучшим образом может отразиться на здоровье гормональная терапия и радиация, предупредил врач.
Назлиев напомнил, что здоровое питание помогает снизить риск развития многих заболеваний, в том числе и рака молочной железы. «Регулярно проходите обследования. Обязательно делайте маммограмму и обследуйте грудь. Раннее выявление — ключ к выздоровлению при раке молочной железы», — сказал онколог-маммолог.
Ранее Назлиев рассказал, что злокачественные образования могут появляться и в мужской груди. Он предупредил, узловая гинекомастия у мужчин развивается на фоне злоупотребления алкоголем.