Названы главные причины высокого уровня холестерина

Специалисты рассказали о том, что вызывает высокий уровень холестерина в крови.

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Как сообщает издание ETNT, злоупотребление алкоголем может повысить общий уровень холестерина.

Опасен в этом плане и стресс. Он вызывает гормональные изменения, которые влияют на выработку холестерина, утверждают медики.

Во избежание повышения холестерина не стоит и курить. Дело в том, что курение повреждает кровеносные сосуды, повышая вероятность накопления в них жировых отложений.

Малоактивный образ жизни – еще одна причина повышенного холестерина. В связи с этим необходимо регулярно заниматься хотя бы простыми физическими упражнениями.