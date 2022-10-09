Названы главные причины высокого уровня холестерина

Специалисты рассказали о том, что вызывает высокий уровень холестерина в крови.
Как сообщает издание ETNT, злоупотребление алкоголем может повысить общий уровень холестерина.
Опасен в этом плане и стресс. Он вызывает гормональные изменения, которые влияют на выработку холестерина, утверждают медики.
Во избежание повышения холестерина не стоит и курить. Дело в том, что курение повреждает кровеносные сосуды, повышая вероятность накопления в них жировых отложений.
Малоактивный образ жизни – еще одна причина повышенного холестерина. В связи с этим необходимо регулярно заниматься хотя бы простыми физическими упражнениями.
Негативно на уровень холестерина влияет и вредная пища. По словам специалистов, употребление слишком большого количества насыщенных жиров или транс-жиров может привести к нездоровому уровню холестерина.