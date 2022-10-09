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56 минут назад

Больной лейкемией из Италии получил костный мозг от российского донора

Газета.Ruиещё 1

Пациент онкологического отделения больницы в итальянском городе Реджо-Калабрия получил костный мозг от донора из России. Об этом сообщила газета Corriere della Calabria.

Больной лейкемией из Италии получил костный мозг от россиянина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что мужчине 55 лет, страдающему тяжелой формой лейкемии, была необходима пересадка костного мозга. Подходящим для операции донором оказался житель российского региона, находящегося в пяти часах лета от Москвы. Имя и город россиянина издание не уточняет.

Отмечается, что перевозка донора их России в Италию не состоялась из-за отсутствия прямых авиарейсов между странами и отсутствия возможности получить визу в короткий срок.

В итоге было решено организовать встречу в Стамбуле, где российский врач передал донорский орган итальянскому курьеру. На следующий день в Италии состоялась операция по пересадке.

По словам координатора региональных программ трансплантации Массимо Мартино, взаимодействие с российскими врачами стало «невероятным сотрудничетсвом».

«Мы не занимались техническими и дипломатическими вопросами, но если все прошло хорошо, это означает, что множество организаций внесли свой вклад в это правильное дело», — прокомментировал он ситуацию.

Новости,Массимо Мартино,
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