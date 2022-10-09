Больной лейкемией из Италии получил костный мозг от россиянина

Пациент онкологического отделения больницы в итальянском городе Реджо-Калабрия получил костный мозг от донора из России. Об этом сообщила газета Corriere della Calabria.
Уточняется, что мужчине 55 лет, страдающему тяжелой формой лейкемии, была необходима пересадка костного мозга. Подходящим для операции донором оказался житель российского региона, находящегося в пяти часах лета от Москвы. Имя и город россиянина издание не уточняет.
Отмечается, что перевозка донора их России в Италию не состоялась из-за отсутствия прямых авиарейсов между странами и отсутствия возможности получить визу в короткий срок.
В итоге было решено организовать встречу в Стамбуле, где российский врач передал донорский орган итальянскому курьеру. На следующий день в Италии состоялась операция по пересадке.
По словам координатора региональных программ трансплантации Массимо Мартино, взаимодействие с российскими врачами стало «невероятным сотрудничетсвом».
«Мы не занимались техническими и дипломатическими вопросами, но если все прошло хорошо, это означает, что множество организаций внесли свой вклад в это правильное дело», — прокомментировал он ситуацию.