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2 часа назад

Две чашки кофе в день увеличивают продолжительность жизни

runews24.ru

Группа международных учёных выяснила, что продолжительность жизни человека может увеличиться при употреблении двух-трёх чашек кофе в день. Результаты исследования разместили в Европейском журнале профилактической кардиологии.

Две чашки кофе в день увеличивают продолжительность жизни
Фото: runews24.rurunews24.ru

Исследование провели специалисты исследовательского института сердца и диабета Бейкера под руководством профессора Питера Кистлера. Исследователи проанализировали данные о здоровье женщин и мужчин в возрасте от 40 до 69 лет. Оценивали частоту употребления напитка, риски сердечно-сосудистых заболеваний, аритмии. Наблюдения проводили более 12 лет.

Выяснили, что риск преждевременной смерти снижается, если человек выпивает две-три чашки кофе в сутки. Молотый кофе уменьшает риск сердечно-сосудистого заболевания на 27%, а растворимый напиток на 11%. Любители растворимого и молотого кофе чаще страдают аритмией.

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