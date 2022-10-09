Две чашки кофе в день увеличивают продолжительность жизни

Группа международных учёных выяснила, что продолжительность жизни человека может увеличиться при употреблении двух-трёх чашек кофе в день. Результаты исследования разместили в Европейском журнале профилактической кардиологии.

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Исследование провели специалисты исследовательского института сердца и диабета Бейкера под руководством профессора Питера Кистлера. Исследователи проанализировали данные о здоровье женщин и мужчин в возрасте от 40 до 69 лет. Оценивали частоту употребления напитка, риски сердечно-сосудистых заболеваний, аритмии. Наблюдения проводили более 12 лет.