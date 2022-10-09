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2 часа назад

Создана повязка, которая может облегчить жизнь диабетиков

СОВАиещё 1

Исследователи из Королевского университета Белфаста (Ирландия) разработали новую повязку-каркас для лечения диабетических язв стопы, которая может существенно улучшить жизнь больным сахарным диабетом. Об этом сообщает ИА "Ридус".

Создана повязка, которая может облегчить жизнь диабетиков
Фото: СОВАСОВА

Так, повязка, изготовленная методом 3D-биопечати, медленно высвобождает антибиотики в течение четырех недель для эффективного лечения язв. Кроме того, один из авторов эксперимента поясняет, что для заживления ран каркас повязки складывается из двух молекулярных слоев.

Один из этих слоев содержит антибиотик, способствующий борьбе с бактериальной инфекцией, а второй слой влияет на рост новых здоровых клеток. Стоит отметить, что диабетическая язва стопы — это серьезное осложнение сахарного диабета, из-за которого может произойти ампутация ног. Разработанная в Ирландии повязка-каркас поможет диабетикам упростить процесс заживления язв. Напомним, что ранее информагентство sovainfo.ru писало о том, какие продукты помогут укрепить иммунитет осенью.

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