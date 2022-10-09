Создана повязка, которая может облегчить жизнь диабетиков

Исследователи из Королевского университета Белфаста (Ирландия) разработали новую повязку-каркас для лечения диабетических язв стопы, которая может существенно улучшить жизнь больным сахарным диабетом. Об этом сообщает ИА "Ридус".

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Так, повязка, изготовленная методом 3D-биопечати, медленно высвобождает антибиотики в течение четырех недель для эффективного лечения язв. Кроме того, один из авторов эксперимента поясняет, что для заживления ран каркас повязки складывается из двух молекулярных слоев.