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1 час назад

Врач предостерег от полного отказа от алкоголя

Lenta.ru

Невролог Павел Хорошев в беседе с Ura.ru предостерег людей от полного отказа от алкоголя, поскольку таким образом можно навредить организму. По его словам, небольшие дозы спиртного необходимо человеку для того, чтобы поддерживать свое психическое здоровье, а также помогают сосудам хорошо работать.

Врач предостерег от полного отказа от алкоголя
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«На самом деле полный отказ от алкоголя не будет вполне полезен. Замечено, что все высокоразвитые животные пристрастны к нему в той или иной степени. Они ищут в лесу какие-то дикие прокисшие яблоки, съедают, и испытывают долгую эйфорию. Есть наблюдение, что у людей, ведущих нормальную жизнь, в меру употребляющих алкоголь, сосуды чище, чем у тех, кто полностью отказался от него. Он нам необходим, но доза тут индивидуальная», — заявил врач.

Специалист подчеркнул, что спиртное положительно воздействует как на сосуды, так и на психическое здоровье человека, в той или иной степени помогая ему справляться с жизненными трудностями, если он не занимается успокаивающими его духовными практиками.

Он рассказал, что самым чистым и безопасным напитком является водка, но отметил, что у людей часто возникает проблема с оптимальной дозировкой. «Поэтому идеальный продукт — саке, разведенный до 20 градусов. Спиться меньше шансов», — отметил Хорошев. Самыми худшими напитками, негативно сказывающимися на здоровье, он назвал пиво, вино, виски и коньяк.

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