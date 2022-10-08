Врач предостерег от полного отказа от алкоголя

«На самом деле полный отказ от алкоголя не будет вполне полезен. Замечено, что все высокоразвитые животные пристрастны к нему в той или иной степени. Они ищут в лесу какие-то дикие прокисшие яблоки, съедают, и испытывают долгую эйфорию. Есть наблюдение, что у людей, ведущих нормальную жизнь, в меру употребляющих алкоголь, сосуды чище, чем у тех, кто полностью отказался от него. Он нам необходим, но доза тут индивидуальная», — заявил врач.