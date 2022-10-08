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1 час назад

Врач Шишкин: после прививки от гриппа нельзя 3 дня ходить в бассейн

Ura.Ru

После вакцинации от гриппа школьникам трое суток нужно избегать посещения бань, бассейнов, не принимать ванну, ограничившись душем. Такой совет в беседе с URA.RU дал семейный врач Валентин Шишкин.

Врач Шишкин: после прививки от гриппа нельзя 3 дня ходить в бассейн
Фото: Ura.RuUra.Ru

«После прививки получается иммунологическое раздражение, которое в среднем длится 72 часа, то есть трое суток. В этот период не рекомендуется принятие ванны, лишь душа, не стоит посещать баню, бассейны, ходить туда, где есть длительный контакт с водой и возможность переохладиться. Рекомендуется в течение 72 часов после вакцинации вести размеренный образ жизни, ничего критично не менять, стараться не контактировать с инфекционными больными. Меньше походов в гости, в общественные места», — подчеркнул Валентин Шишкин.

По словам врача, из-за переохлаждения, вакцинированный может простудиться и получить осложнение. «Если человек разболеется из-за переохлаждения в той же бане, то на фоне иммунологической нагрузки после прививки это может негативно сказаться на течение самой болезни. Если разовьются поствакцинальные осложнения, их будет трудно дифференцировать. После прививки от гриппа может повышаться температура. Купируется она парацетамолом. Но температуру очень тяжело дифференцировать от простудной», — объяснил Шишкин.

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