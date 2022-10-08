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1 час назад

Врачи рассказали, как быстро избавиться от головной боли

Родной городиещё 1

Сильная головная боль мешает нормальной жизни. Однако существуют методы снятия симптомов, которые помогут избавиться от неприятных ощущений без лекарственных препаратов.

Врачи рассказали, как быстро избавиться от головной боли
Фото: Родной городРодной город

По словам специалистов, головные боли могут возникать из-за стресса, обезвоживания, болезни, аллергии, травмы, инфекции, изменений в погоде, определенных лекарственных препаратов и даже сильных неприятных запахов.

Одной из распространенных причин головной боли является обезвоживание. Когда в организме не хватает жидкости, кровеносные сосуды сужаются, что приводит к боли.

Также головную боль может вызвать неправильное употребление лекарственных препаратов. Важно перед приемом любых лекарств проконсультироваться с врачом.

Кроме того, причиной головных болей могут стать сильные неприятные запахи, недостаток сна и пищи, а также некоторые продукты. Наиболее частыми виновниками неприятных ощущений становятся шоколад, кофе, пицца, продукты с глутаматом натрия и нитратами.

Эксперты портала Eat This, Not That рекомендуют во время недомогания принять удобное положение тела и находиться в хорошо проветриваемом помещении.

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