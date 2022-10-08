Врачи рассказали, как быстро избавиться от головной боли

Сильная головная боль мешает нормальной жизни. Однако существуют методы снятия симптомов, которые помогут избавиться от неприятных ощущений без лекарственных препаратов.
По словам специалистов, головные боли могут возникать из-за стресса, обезвоживания, болезни, аллергии, травмы, инфекции, изменений в погоде, определенных лекарственных препаратов и даже сильных неприятных запахов.
Одной из распространенных причин головной боли является обезвоживание. Когда в организме не хватает жидкости, кровеносные сосуды сужаются, что приводит к боли.
Также головную боль может вызвать неправильное употребление лекарственных препаратов. Важно перед приемом любых лекарств проконсультироваться с врачом.
Кроме того, причиной головных болей могут стать сильные неприятные запахи, недостаток сна и пищи, а также некоторые продукты. Наиболее частыми виновниками неприятных ощущений становятся шоколад, кофе, пицца, продукты с глутаматом натрия и нитратами.
Эксперты портала Eat This, Not That рекомендуют во время недомогания принять удобное положение тела и находиться в хорошо проветриваемом помещении.