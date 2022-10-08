Названы неожиданные последствия травмы крестца для общего здоровья

«Крестец — важный элемент в работе со всей краниосакральной системой. К нему прикрепляется твердая мозговая оболочка (ТМО) в районе вторых-третьих крестцовых позвонков. ТМО покрывает изнутри все кости черепа, проходит дальше внутри позвоночного канала и потом уже крепится к крестцу. Если он "заблокирован", будет нарушаться краниальный ритм, движение спинномозговой жидкости и работа всей краниосакральной системы», — написал специалист.