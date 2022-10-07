Врач перечислил показания для проведения обрезания мужчинам

Фимоз и воспаления в головке полового члена являются строгим показанием для проведения обрезания у мужчин, пояснил «Ленте.ру» уролог-андролог Александр Лубенников. Он также перечислил и другие веские и не очень причины для операции на половом органе.

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В XXI веке обрезание делают либо по религиозным, либо по медицинским показаниям, рассказал врач. При фимозе или избыточной крайней плоти (когда она висит как хоботок) обрезание приводит к улучшению качества половой жизни. При частых обострениях воспалительных заболеваний головки полого члена обрезание способно решить эту проблему. В некоторых случаях операция может привести к удлинению полового акта.

Ускоренная эякуляция, когда половой акт длится менее минуты, является очень относительным показанием к операции, предупредил Лубенников. При отсутствии сложностей с открытием головки полового члена операцию проводить не обязательно, добавил он.

К плюсам обрезания можно отнести снижение риска заболеть венерическими заболеваниями, ВИЧ, повышение длительности полового акта, отметил собеседник «Ленты.ру». Однако, по его словам, в крупных исследованиях эти преимущества не нашли достоверного подтверждения.

К минусам можно отнести тот факт, что у некоторых мужчин сохраняется повышенная чувствительность головки полового члена в течение длительного периода после операции, подвел итог Лубенников.