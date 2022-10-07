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1 час назад

В Италии десять человек попали в больницу, случайно съев ядовитую мандрагору

Газета.Ruиещё 1

В Италии десятерых местных жителей госпитализировали в медицинское учреждение с отравлением, пишет газета Corriere della Sera.

10 человек попали в больницу, случайно съев ядовитую мандрагору
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в городе Поццуоли под Неаполем. Пострадавшие, по предварительной информации, перепутали шпинат с ядовитой мандрагорой. По словам пациентов, у них началась резкая боль в животе, галлюцинации, а после общее состояние резко ухудшилось.

Возраст пострадавших разнится: от 12 до 85 лет. По факту случившегося сотрудники местных правоохранительных органов проводят проверку. Они изъяли несколько партий зелени в магазинах Неаполя.

Ранее сообщалось, что прокуратура Калужской области начала проверку информации о пищевом отравлении работников шинного завода «Континенталь» в Калуге. 28 человек обратилось за медицинской помощью в состоянии легкой и средней степени тяжести.

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