10 человек попали в больницу, случайно съев ядовитую мандрагору

В Италии десятерых местных жителей госпитализировали в медицинское учреждение с отравлением, пишет газета Corriere della Sera.

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Инцидент произошел в городе Поццуоли под Неаполем. Пострадавшие, по предварительной информации, перепутали шпинат с ядовитой мандрагорой. По словам пациентов, у них началась резкая боль в животе, галлюцинации, а после общее состояние резко ухудшилось.

Возраст пострадавших разнится: от 12 до 85 лет. По факту случившегося сотрудники местных правоохранительных органов проводят проверку. Они изъяли несколько партий зелени в магазинах Неаполя.