Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
2 часа назад

Парикмахерша лишилась рук и ног после осложнения цистита во время отпуска

Lenta.ruиещё 1

Парикмахерша из Великобритании Ким Смит потеряла все конечности из-за сепсиса — гнойного заболевания крови, развивающегося на фоне инфекции — и теперь надеется на трансплантацию рук. Историю женщины, которая лишилась рук и ног после каникул и теперь встала в очередь на пересадку, рассказало издание Mirror.

Парикмахерша лишилась рук и ног после осложнения цистита
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2017 году 61-летняя Смит отдыхала с мужем в Испании и во время отпуска подхватила цистит. Состояние британки ухудшалось, она обратилась в местную больницу, где ей выписали антибиотики. Однако в аптеке их не было и Смит сказали приходить на следующий день. Наутро она проснулась в сильной болью в спине и высокой температурой. Из-за осложнений ей было так плохо, что она уже начала мысленно прощаться с жизнью. Женщину госпитализировали, у нее диагностировали сепсис и погрузили в искусственную кому.

Спустя шесть недель Смит отправили домой в Великобританию, где она провела в коме еще полтора месяца. Когда женщина проснулась, хирурги рассказали ей, что почерневшие из-за сепсиса ноги и руки придется ампутировать. Реабилитация заняла три месяца, теперь Смит пользуется протезами и снова может сидеть и двигаться.

Сейчас британка стоит в очереди на трансплантацию рук. Пока ей помогают одеваться, мыться и заботиться о себе муж и сиделки. После трансплантации Смит надеется начать шить, готовить и активно участвовать в просветительских мероприятиях о сепсисе.

Ранее сообщалось, что у женщины-экспата из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), после липосакции и подтяжки кожи начался сепсис и она едва не лишилась рук и ног.

Новости,Ким Смит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители