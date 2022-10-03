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2 часа назад

Эксперты рассказали об опасности гипертонии

Волгоградская правда

Гипертония является одним из самых распространенных заболеваний в современном мире. При этом в последние годы эта болезнь значительно помолодела, и ей страдают не только пожилые люди.

Эксперты рассказали об опасности гипертонии
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Эксперты telegram-канала «Красота и Здоровье» рассказали редакции издания Yakutsk.ru, как гипертония влияет на общее состояние здоровья человека.

Заболевание наносит удар по зрению, головному мозгу, сердцу, почкам и крови. Гипертония часто вызывает инсульты, которые неизбежно становятся причиной нарушенного мозгового кровотечения. От недуга может повыситься сахар в крови, что оказывает негативное влияние на центральную нервную систему.

Нередко по причине гипертонии увеличивается левый желудочек. Частым итогом развития гипертонии является инфаркт миокарда.

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