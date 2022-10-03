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1 час назад

Врач пояснила, у кого может возникнуть аллергия на тыкву

Вечерняя Москва

Тыква — полезный овощ, который обладает многими полезными микроэлементами и прекрасно сочетается со многими продуктами. Однако некоторым его употреблять не стоит, так как существует риск аллергической реакции. Подробнее об этом рассказала гастроэнтеролог Илона Качмазова.

Врач пояснила, у кого может возникнуть аллергия на тыкву
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Чаще всего аллергеном в тыкве является белок f225, а также каротин. Стоит заметить, что у взрослых аллергическая реакция чаще всего возникает при употреблении яркого овоща в свежем виде, а у детей — даже при приеме термически обработанной тыквы.

— Аллергическая реакция может возникнуть как сразу после приёма тыквы, так и после длительного поступления аллергена с едой. Часто наблюдается перекрестная реактивность между аллергенами тыквы, тыквенных семечек, кабачка, огурца и прочих овощей, — пояснила специалист в комментарии Life.ru.

По словам эксперта, чаще всего нежелательная реакция организма наблюдается у маленьких детей из-за незрелости пищеварительной системы. Кроме того, аллергия на этот осенний овощ может наблюдаться у людей, у которых есть генетическая предрасположенность.

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