Врач пояснила, у кого может возникнуть аллергия на тыкву

Тыква — полезный овощ, который обладает многими полезными микроэлементами и прекрасно сочетается со многими продуктами. Однако некоторым его употреблять не стоит, так как существует риск аллергической реакции. Подробнее об этом рассказала гастроэнтеролог Илона Качмазова.

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Чаще всего аллергеном в тыкве является белок f225, а также каротин. Стоит заметить, что у взрослых аллергическая реакция чаще всего возникает при употреблении яркого овоща в свежем виде, а у детей — даже при приеме термически обработанной тыквы.

— Аллергическая реакция может возникнуть как сразу после приёма тыквы, так и после длительного поступления аллергена с едой. Часто наблюдается перекрестная реактивность между аллергенами тыквы, тыквенных семечек, кабачка, огурца и прочих овощей, — пояснила специалист в комментарии Life.ru.