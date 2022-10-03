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1 час назад

Названы злаки, которые влияют на болезни сердца

Газета.Ru

Кардиологи из Исфаханского университета медицинских наук в Иране установили, что употребление очищенных злаков связано с повышенным риском возникновения ишемической болезни сердца, а потребление цельного зерна снижает риски. Результаты исследования будут представлены на 13-м конгрессе Кардиологического общества АОЭ.

Названы злаки, которые влияют на болезни сердца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 2099 человек с ишемической болезнью сердца, 1168 пациентов с нормальными коронарными артериями были включены в контрольную группу, в группу наблюдения вошли пациенты с закупоркой сосудов равной или превышающей 75%.

Участникам был предоставлен вопросник по частоте употребления пищи для оценки рациона питания, чтобы оценить связь между потреблением цельного и рафинированного зерна и риском развития заболевания. Оказалось, что потребление цельного зерна снижает риски возникновения ишемической болезни сердца.

По словам ученых, результаты их работы подчеркивают важность употребления цельного зерна для здоровья.

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