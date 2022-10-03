Кардиолог рассказал, как избавиться от осенне-зимней хандры

«Световой день неизбежно сначала будет уменьшаться, потом увеличиваться. Нам с вами это время нужно как-то пережить, переждать. Регулярные физические нагрузки способны [помочь — прим. ГМ]. Если мы говорим об условно здоровых людях, у которых не выявлено патологий, что им нужно делать? Если мы говорим про тренирующую нагрузку, можно использовать формулу: 220 минус возраст человека. И получаем какую-то частоту [сердечных сокращений — прим. ГМ]. Условно, если человеку 30 лет, то мы получаем 190. Это у нас с вами максимальная частота. И из этой максимальной частоты 70-80% мы и считаем тренирующей частотой сердечных сокращений. Поэтому бежать полумарафон нетренированному человеку не нужно. Использование различного рода утяжелителей больше 3-5 килограммов я бы также не рекомендовал. Плавание я бы также рекомендовал».

Уровень серотонина также можно повысить медикаментозно, но только теми препаратами, которые выпишет врач, сообщил Орлов. Самостоятельно приобретать антидепрессанты небезопасно, добавил доктор.Необходимо переждать период, когда продолжительность светового дня сокращена. Не стоит злоупотреблять шоколадом, лучше сконцентрироваться на занятиях спортом.Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-кардиолог, заведующий клиникой интегральной и восстановительной медицины на базе Скандинавского центра здоровья Олег Орлов. «Мы знаем, что серотонин может вырабатываться и под воздействием тех же самых сладостей, шоколада. Мы находимся все в одинаковых условиях. Кто-то более чувствителен к изменению биоритма, кто-то менее чувствителен, но условия у всех одинаковые. Количество света уменьшается, световой день сокращается, температура снижается. Если мы говорим, что некоторые люди начинают заедать тот же самый стресс, то я бы хотел предостеречь наших слушателей, чтобы они не занимались таким перееданием шоколада или сладкого, что может в итоге привести к увеличению риска [возникновения — прим. ГМ] сердечно-сосудистых заболеваний». Увеличить выработку «гормона радости» можно с помощью регулярных физических упражнений, отметил специалист. Особенно полезно плавание, подчеркнул Орлов. «Световой день неизбежно сначала будет уменьшаться, потом увеличиваться. Нам с вами это время нужно как-то пережить, переждать. Регулярные физические нагрузки способны [помочь — прим. ГМ]. Если мы говорим об условно здоровых людях, у которых не выявлено патологий, что им нужно делать? Если мы говорим про тренирующую нагрузку, можно использовать формулу: 220 минус возраст человека. И получаем какую-то частоту [сердечных сокращений — прим. ГМ]. Условно, если человеку 30 лет, то мы получаем 190. Это у нас с вами максимальная частота. И из этой максимальной частоты 70-80% мы и считаем тренирующей частотой сердечных сокращений. Поэтому бежать полумарафон нетренированному человеку не нужно. Использование различного рода утяжелителей больше 3-5 килограммов я бы также не рекомендовал. Плавание я бы также рекомендовал». Уровень серотонина также можно повысить медикаментозно, но только теми препаратами, которые выпишет врач, сообщил Орлов. Самостоятельно приобретать антидепрессанты небезопасно, добавил доктор.Ранее «Известия» сообщили, что в России за последний месяц спрос на антидепрессанты вырос на 15%. По сравнению с 2021-м россияне стали покупать такие препараты в среднем на 30% чаще.В денежном выражении с начала года жители страны приобрели их почти на 15 млрд рублей.