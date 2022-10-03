Эксперт назвал недостаток ряда вакцин против гриппа

«От гриппа прививка спасает, если она правильная. Но с гриппом есть вот какая ситуация. Прививаться надо самым последним вариантом вакцины. Зарубежные компании публикуют состав вакцины. Вы можете посмотреть, сравнить с тем, что рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и сказать – да, я буду прививаться, я два года не прививался, все штаммы в вакцинных рекомендациях ВОЗ уже другие – более современные. У нас же часто производители пишут в инструкциях по применению: вакцина сделана на основе штаммов, рекомендованных ВОЗ, а штаммового состава не приводят. В этом есть элемент лукавства. Да, у них, наверное, состав рекомендован ВОЗ, но какого года это рекомендации – прошлого, позапрошлого или этого? Они не пишут. А раз не пишут – у меня, как человека знающего, возникают вполне обоснованные подозрения», – поделился Сергей Нетёсов.