Эксперт назвал недостаток ряда вакцин против гриппа

Тема вакцинации против сезонных инфекций сейчас особенно актуальна. Стоит ли прививаться и на что нужно обратить внимание, рассказал Сергей Нетёсов, академик РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, в рамках форума OpenBio-2022.
Что касается прививок против COVID- 2019, то их, несмотря на стихание пандемии, целесообразно продолжать ставить людям из групп риска. Это же касается и прививки против гриппа.
«От гриппа прививка спасает, если она правильная. Но с гриппом есть вот какая ситуация. Прививаться надо самым последним вариантом вакцины. Зарубежные компании публикуют состав вакцины. Вы можете посмотреть, сравнить с тем, что рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и сказать – да, я буду прививаться, я два года не прививался, все штаммы в вакцинных рекомендациях ВОЗ уже другие – более современные. У нас же часто производители пишут в инструкциях по применению: вакцина сделана на основе штаммов, рекомендованных ВОЗ, а штаммового состава не приводят. В этом есть элемент лукавства. Да, у них, наверное, состав рекомендован ВОЗ, но какого года это рекомендации – прошлого, позапрошлого или этого? Они не пишут. А раз не пишут – у меня, как человека знающего, возникают вполне обоснованные подозрения», – поделился Сергей Нетёсов.
В то же время, эксперт подчеркнул, что людям из групп риска даже прошлогодней вакциной стоит привиться. «Вакцинация, даже прошлогодняя, уменьшает смертность и снижает тяжесть заболевания», – констатировал учёный.
Прежде всего, это пожилые люди, а также молодого и среднего возраста с факторами риска. «Два основных фактора риска «молодёжных» – это повышенная тромбообразуемость, второе – если их иммунная система реагирует на инфекцию в форме так называемого цитокинового шторма: преувеличенная реакция организма на инфекцию», – пояснил эксперт.