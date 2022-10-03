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1 час назад

Названы три главных признака неизлечимой стадии рака

Lenta.ruиещё 1

Онколог Андрей Воробьев в беседе с «Медик Форум» рассказал о проведенном исследовании, по результатам которого удалось назвать три главных признака неизлечимой стадии рака у человека. По его словам, ученые старались проанализировать тяжесть имеющихся симптомов рака у пациентов, находящихся в отделении паллиативной помощи, а также изучить факторы, которые позволили бы улучшить их состояние.

Названы три главных признака неизлечимой стадии рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Целью паллиативного лечения является облегчение симптомов и улучшение качества жизни. Его можно использовать на любой стадии болезни, если есть тревожные симптомы, такие как боль или недомогание. Среди 824 набранных пациентов с запущенным раком боль, анорексия и запор были наиболее распространенными и тяжелыми симптомами», — заявил специалист.

Врач подчеркнул, что перечисленные симптомы могут также возникать у людей на более ранних стадиях болезни. Также, по его словам, на серьезность симптомов влияет возраст — пациенты старше 65 лет меньше жаловались на боли, нарушение сна, депрессию и тревогу чем более молодые участники исследования. Женщины-пациенты, в свою очередь, чаще мужчин страдали из-за рвоты, анорексии, отеков, депрессии и тревоги.

Новости,Андрей Воробьев,
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