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1 час назад

Стало известно, какой симптом указывает на высокий холестерин

Волгоградская правда

Слишком большое количество холестерина в организме может привести к серьезным заболеваниям.

Стало известно, какой симптом указывает на высокий холестерин
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Издание Daily Express сообщает, что если в ногах возникает сильная жгучая боль, то это может указывать на высокий уровень холестерина в организме.

Также следует насторожиться, если кожа становится бледной и сухой. Плохим сигналом является и блеск.

Стоит обратиться к врачу, если на ногах появились незаживающие раны и язвы. Также требуется консультация специалистов, если мышечная масса ног внезапно начала снижаться.

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