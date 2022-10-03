Стало известно, какой симптом указывает на высокий холестерин

Слишком большое количество холестерина в организме может привести к серьезным заболеваниям.

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Издание Daily Express сообщает, что если в ногах возникает сильная жгучая боль, то это может указывать на высокий уровень холестерина в организме.

Также следует насторожиться, если кожа становится бледной и сухой. Плохим сигналом является и блеск.