Стало известно, какой симптом указывает на высокий холестерин

Слишком большое количество холестерина в организме может привести к серьезным заболеваниям.
Издание Daily Express сообщает, что если в ногах возникает сильная жгучая боль, то это может указывать на высокий уровень холестерина в организме.
Также следует насторожиться, если кожа становится бледной и сухой. Плохим сигналом является и блеск.
Стоит обратиться к врачу, если на ногах появились незаживающие раны и язвы. Также требуется консультация специалистов, если мышечная масса ног внезапно начала снижаться.