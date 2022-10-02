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1 час назад

Психотерапевт Кутузова дала советы по борьбе с тревожным состоянием

Мария Иглина

Психотерапевт Надежда Кутузова рассказала, что может помочь снизить тревогу. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Лентой. ру".

Психотерапевт дала советы по борьбе с тревожным состоянием
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь медик отметила, что снизить уровень тревоги получится только в том случае, если уделять достаточно внимания своему физическому здоровью:

"Это строгий режим дня, питания, сна, прогулки, желательно в одно и то же время. Все хобби, которые связаны с собиранием, раскрашиванием. Кардио-нагрузки для снижения уровня адреналина".

Кроме этого, человеку, склонному к тревоге, стоит отказаться от алкоголя и пить больше чая, желательно сладкого.

А для профилактики и в момент пикового тревожного состояния, психотерапевт посоветовала использовать дыхательные практики:

"Делаете быстрый глубокий вдох на два счета, и медленно, на пять счетов, выдыхаете. Важно визуализировать свою тревогу. Можно представить ее в виде тумана и на выдохе выпускать его из себя. Есть еще одна практика. Для нее необходимо сесть на край стула, выпрямиться и немного выгнуть спину, как балерина. Нужно сузить горло, как будто вы собрались шептать и сделать медленный глубокий вход, а затем такой выдох, чтобы получился свистящий звук или легкий храп. Вдохи и выдохи нужно делать равными на четыре или пять счетов".

Также в момент пикового состояния необходимо дать себе время на то, чтобы прожить это состояние и сконцентрироваться на помощи себе.

Ранее исследование доказало, что высокое давление ускоряет развитие деменции.

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