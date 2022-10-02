Психотерапевт дала советы по борьбе с тревожным состоянием

"Делаете быстрый глубокий вдох на два счета, и медленно, на пять счетов, выдыхаете. Важно визуализировать свою тревогу. Можно представить ее в виде тумана и на выдохе выпускать его из себя. Есть еще одна практика. Для нее необходимо сесть на край стула, выпрямиться и немного выгнуть спину, как балерина. Нужно сузить горло, как будто вы собрались шептать и сделать медленный глубокий вход, а затем такой выдох, чтобы получился свистящий звук или легкий храп. Вдохи и выдохи нужно делать равными на четыре или пять счетов".