Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
2 часа назад

Кандидат медицинских наук Кашух назвала ранние неочевидные признаки атеросклероза

Свободная пресса

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух назвала ранние неочевидные признаки атеросклероза.

Названы ранние неочевидные признаки атеросклероза
Фото: unsplashunsplash

По её словам, речь идёт о боли в груди и мышцах голени. При этом специалист подчеркнула, что атеросклерозом чаще болеют люди старше 40 лет, однако данный недуг не появляется вдруг из ниоткуда, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

Как объяснила Кашух, патологические изменения в сосудах из-за избыточного холестерина протекают поначалу незаметно, но ситуация усугубляется, когда люди не уделяют должного внимания сигналам организма, например, боли в груди или в мышцах голеней.

«Чтобы не пропустить сосудистую катастрофу, надо регулярно проверять кровь на уровень холестерина, причём даже в молодом возрасте и при отсутствии симптомов», – резюмировала кандидат медицинских наук.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила признаки начинающегося инфаркта. По словам специалиста, это острое заболевание сердца сопровождается болевыми ощущениями, при этом чаще всего боль возникает за грудиной в левой половине грудной клетки и «отдаёт» в левую руку, под лопатку, в челюсть.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители