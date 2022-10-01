Названы ранние неочевидные признаки атеросклероза

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух назвала ранние неочевидные признаки атеросклероза.

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По её словам, речь идёт о боли в груди и мышцах голени. При этом специалист подчеркнула, что атеросклерозом чаще болеют люди старше 40 лет, однако данный недуг не появляется вдруг из ниоткуда, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

Как объяснила Кашух, патологические изменения в сосудах из-за избыточного холестерина протекают поначалу незаметно, но ситуация усугубляется, когда люди не уделяют должного внимания сигналам организма, например, боли в груди или в мышцах голеней.

«Чтобы не пропустить сосудистую катастрофу, надо регулярно проверять кровь на уровень холестерина, причём даже в молодом возрасте и при отсутствии симптомов», – резюмировала кандидат медицинских наук.