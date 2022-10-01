Ученые: употребление пива в умеренных количествах снижает риск развития деменции

Умеренное употребление пива способствует снижению риска развития деменции. Такое открытие сделали ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.
Специалисты проанализировали данные о здоровье 25 тыс. человек старше 60 лет. Участников исследования разделили на несколько групп в зависимости от объемов потребления алкоголя и их предпочтений, сообщает Everning Standart.
В результате выяснилось, что вероятность возникновения деменции уменьшается на 22%, если человек пьет не более 25 граммов спиртного. Эта доза равняется рюмке водки или бокалу пива. Однако именно те, кто выбирает пенный напиток, меньше рискуют столкнуться со слабоумием в старости.