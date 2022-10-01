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1 час назад

Врач-нутрициолог Наталья Зубарева рассказала, что нельзя есть в период стресса

Моя Москва.онлайниещё 1

Наталья Зубарева, доктор превентивной и антивозрастной медицины, в рамках беседы с «Газетой. Ru» рассказала о том, что сложные углеводы помогают насытиться и восполнить большое количество энергии. А вот алкоголь, сладости и кофе, по словам специалиста, следует по возможности исключить из рациона.

Врач-нутрициолог Наталья Зубарева рассказала, что нельзя есть в период стресса
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Во-первых, бесконечное и неосознанное поедание всего подряд легко способно привести к лишнему весу, гормональному сбою и проблемам с желудочно-кишечным трактом, а во-вторых, ряд продуктов и вовсе может усугубить эмоциональные проблемы. Алкоголь категорически следует исключить, потому что это мощный депрессант, без приставки анти, и он даёт лишь мнимое и кратковременное ощущение благополучия». — Наталья Зубарева, доктор превентивной и антивозрастной медицины.

По словам специалиста, также стоит отказаться от конечных продуктов гликирования (КНГ) в сочетании со сладким и алкоголем. Известно, что речь идёт о соединениях, которые образуются в ходе реакции углеводов с белками. Они являются одними из мощнейших факторов развития дегенеративных заболеваний и старения.

Что же касается кофе, то кофеин, содержащийся в напитке, стимулирует выработку кортизола — гормона стресса. В случае с латте или капучино вред усугубляется наличием сахара и жирных молочных продуктов.

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