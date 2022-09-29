Врач-гастроэнтеролог и диетолог Маргарита Арзуманян предупредила, что кофе или чай могут спровоцировать развитие рака.

При этом она подчеркнула, что речь идёт о слишком горячих напитках, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

Как пояснила специалист, чай и кофе — полезные напитки, которые содержат флавоноиды и алкалоиды – вещества, обладающие противовоспалительными свойствами.

Также они предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, выступают как ловушки для свободных радикалов, негативно влияющих на организм, защищают мембраны клеток.

«Самое главное – нельзя пить чай и кофе горячими. Температура этих напитков не должна быть выше 65-70 градусов, иначе они становятся смертельно опасными и могут вызвать рак пищевода. Ещё желательно пить чай и кофе без сахара», – резюмировала Арзуманян.