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17 минут назад

Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности чая и кофе

Свободная прессаиещё 1

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Маргарита Арзуманян предупредила, что кофе или чай могут спровоцировать развитие рака.

При этом она подчеркнула, что речь идёт о слишком горячих напитках, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

Как пояснила специалист, чай и кофе — полезные напитки, которые содержат флавоноиды и алкалоиды – вещества, обладающие противовоспалительными свойствами.

Также они предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, выступают как ловушки для свободных радикалов, негативно влияющих на организм, защищают мембраны клеток.

«Самое главное – нельзя пить чай и кофе горячими. Температура этих напитков не должна быть выше 65-70 градусов, иначе они становятся смертельно опасными и могут вызвать рак пищевода. Ещё желательно пить чай и кофе без сахара», – резюмировала Арзуманян.

Ранее врач-терапевт Елена Соломатина назвала неожиданные полезные свойства кофе. По словам специалиста, употребление этого любимого многими напитка благотворно влияет на здоровье сердца и печени.

Новости,Елена Соломатина,
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