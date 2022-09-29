Врачи перечислили отличия сердечной боли от невралгии

Боли при невралгии отличаются от сердечных монотонностью, длительностью и, как правило, носят тянущий характер, сообщили кардиолог высшей категории Наталья Чуич и невролог Николай Вотчинцев. В беседе с «Лентой.ру» они перечислили эти и другие отличия невралгии и сердечной боли.

По словам врача-кардиолога высшей категории медицинской клиники НАКФФ Натальи Чуич, очень важно правильно оценивать характер и причину боли. Болевой синдром в области груди может маскировать неврологические заболевания, а может быть вызван, например, инфарктом миокарда, аневризмой аорты, стенокардией или тромбоэмболией легочной артерии.

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Оценить характер болевого синдрома можно по нескольким критериям. В первую очередь кардиолог предложила обратить внимание на локализацию болей.

«В обоих случаях они ощущаются в области сердца или в левой половине грудной клетки, могут отдавать в левую руку, лопатку, шею, сопровождаться онемением пальцев, — объяснила она. — Однако при сердечном приступе боли не имеют четкой локализации. При невралгиях же, как правило, можно найти четкую точку, в которой неприятные ощущения максимально сильны».

Кроме того, Чуич советует обратить внимание на продолжительность болевого приступа.

Провоцирующими факторами в случае сердечно-сосудистых патологий чаще всего становятся психоэмоциональные или физические нагрузки, заметила Чуич. По ее словам, невралгия тоже может быть связана с физическими нагрузками, но при этом имеет четкую связь с положением тела, усиливается при глубоком вдохе и не исчезает после устранения физической нагрузки.

Врач-невролог, эксперт фитнес-школы Evotren Николай Вотчицев добавил, что диагностика причин болей за грудиной довольно сложна.

В заключение невролог заявил, что с болевым синдромом в области сердца надо обязательно обращаться к врачу и не пытаться обойтись нитроглицерином. Только специалист может установить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение. «Врач, проводя диагностический поиск, опирается не только на симптомы, на которые жалуется пациент, но и на анамнез, показатели давления, пульса, анализы, ЭКГ, рентген. А самостоятельно назначать себе нитроглицерин или давать его кому-то довольно легкомысленно», — подытожил он.