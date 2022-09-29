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29 минут назад

Ученые обнаружили, что раковые опухоли и грибки взаимосвязаны

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Калифорнийского университета создали первый атлас-обзор 35 типов рака и связанных с ними грибков. Работа опубликована в журнале Cell.

Ученые обнаружили, что раковые опухоли и грибки взаимосвязаны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Связь между раком и отдельными микробами уже давно изучается многими специалистами, однако связь между раком и различными видами грибков изучена слабо. Грибки — более сложные организмы, чем вирусы и бактерии, так как их клетки больше похожи на клетки животных.

«Присутствие грибков в раковых опухолях человека стало неожиданностью. Это удивительно, потому что мы не знаем, как грибы могут проникать в опухоли. Но с другой стороны, это предсказуемо, так как внутри нашего организма различный биом взаимодействует друг с другом», – отметили ученые.

Ученые проанализировали 17 401 образец тканей, крови и плазмы пациентов с 35 типами рака. Исследователи обнаружили, что ДНК и клетки грибков в небольшом количестве встречаются при многих из них.

«Открытие, что грибы обычно присутствуют в опухолях человека, должно побудить нас лучше изучить их потенциальные эффекты и пересмотреть почти все, что мы знаем о раке, через «микробиомную линзу», – отметили ученые.

Также они подчеркнули, что существуют значительные корреляции между конкретными грибами и возрастом, подтипами опухолей, курением, реакцией на иммунотерапию.

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