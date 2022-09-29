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1 час назад

Врач Кашух назвала недосып фактором риска инсультов и инфарктов у мужчин

RT на русском

Врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Екатерина Кашух напомнила о рисках инфарктов и инсультов среди мужчин вследствие недосыпа и стрессов.

Как недосып влияет на риск инсультов и инфарктов у мужчин
Фото: unsplash.comunsplash.com

Многие сердечно-сосудистые заболевания протекают бессимптомно на ранних стадиях, напомнила врач в разговоре с «Известиями».

К факторам, негативно влияющим на работу сердца, Кашух отнесла постоянный стресс, курение, недосып и неправильное питание.

«Известны проблемы и немедицинского характера. Мужчины склонны держать эмоции и стресс в себе, не обращать внимания на признаки приближающейся катастрофы — боли в сердце, эпизоды нарушения движений или зрения, онемения лица», — добавила она.

По словам специалиста, для снижения рисков стоит соблюдать гигиену сна, заниматься спортом, употреблять богатую витаминами и минералами пищу.

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