Стало известно, опасна ли микроволновка для сердца

Кардиолог Мурад Таибов заявил, что в настоящее время нет доказательств того, что микроволновые печи представляют опасность для сердца. Подробностями эксперт поделился в беседе с News.ru.
"Если мы говорим о вреде, мы должны доказать и на что-то ссылаться – взяли 10 тысяч человек, у части была микроволновка, у части не было, и у первой группы выявили то-то и то-то", – объяснил свою позицию кардиолог.
При этом Таибов отметил, что микроволновка способна вызвать нарушение работы кардиостимулятора, провоцируя помехи, а это, в свою очередь, может стать причиной аритмии. Эксперт рекомендует людям с такими приборами держать дистанцию от работающей печи не менее чем два с половиной метра или же избегать микроволновок вовсе.
Ранее был назван неочевидный признак проблем с сердцем.