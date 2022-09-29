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1 час назад

Кардиолог Таибов рассказал, опасны ли микроволновки для сердца

Мария Иглина

Кардиолог Мурад Таибов заявил, что в настоящее время нет доказательств того, что микроволновые печи представляют опасность для сердца. Подробностями эксперт поделился в беседе с News.ru.

Стало известно, опасна ли микроволновка для сердца
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Если мы говорим о вреде, мы должны доказать и на что-то ссылаться – взяли 10 тысяч человек, у части была микроволновка, у части не было, и у первой группы выявили то-то и то-то", – объяснил свою позицию кардиолог.

При этом Таибов отметил, что микроволновка способна вызвать нарушение работы кардиостимулятора, провоцируя помехи, а это, в свою очередь, может стать причиной аритмии. Эксперт рекомендует людям с такими приборами держать дистанцию от работающей печи не менее чем два с половиной метра или же избегать микроволновок вовсе.

Ранее был назван неочевидный признак проблем с сердцем.

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