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3 часа назад

Терапевт Терентьева рассказала об опасности приема БАДов

Мария Иглина

Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний ИНВИТРО Екатерина Терентьева заявила, что прием большого количества биологически активных добавок может ослабить или, наоборот, усилить действие лекарств. Подробностями эксперт поделилась в пресс-релизе, который поступил в распоряжение "Ленты.ру".

Так, прием большого количества БАДов одновременно может повлиять на различные процессы в организме:

"Некоторые БАДы могут повысить риск кровотечения или повлиять на реакцию человека на анестезию. Витамин K может снизить способность антикоагулянтов разжижать кровь. Зверобой — снизить эффективность антидепрессантов и противозачаточных таблеток".

Также, как отметила специалист, некоторые витамины могут ослаблять или, наоборот, усиливать действие лекарственных препаратов. Например, витамины С и Е ослабляют действие некоторых видов химиопрепаратов при лечении рака, переизбыток витамина А грозит снижением прочности костей, повреждением печени, а также головными болями.

Терентьева заявила, что бесконтрольный прием БАДов может привести к аллергическому приступу и общему ухудшению самочувствия. Особенно опасность грозит беременным и кормящим женщинам, поскольку безопасность биологически активных добавок для данной категории женщин не изучена.

Ранее невролог раскрыл способ, как снять головную боль без лекарств.

Новости,Видео,Екатерина Терентьева,
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