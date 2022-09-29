Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний ИНВИТРО Екатерина Терентьева заявила, что прием большого количества биологически активных добавок может ослабить или, наоборот, усилить действие лекарств. Подробностями эксперт поделилась в пресс-релизе, который поступил в распоряжение "Ленты.ру".

Так, прием большого количества БАДов одновременно может повлиять на различные процессы в организме:

"Некоторые БАДы могут повысить риск кровотечения или повлиять на реакцию человека на анестезию. Витамин K может снизить способность антикоагулянтов разжижать кровь. Зверобой — снизить эффективность антидепрессантов и противозачаточных таблеток".

Также, как отметила специалист, некоторые витамины могут ослаблять или, наоборот, усиливать действие лекарственных препаратов. Например, витамины С и Е ослабляют действие некоторых видов химиопрепаратов при лечении рака, переизбыток витамина А грозит снижением прочности костей, повреждением печени, а также головными болями.

Терентьева заявила, что бесконтрольный прием БАДов может привести к аллергическому приступу и общему ухудшению самочувствия. Особенно опасность грозит беременным и кормящим женщинам, поскольку безопасность биологически активных добавок для данной категории женщин не изучена.