Какую медпомощь россияне смогут получить бесплатно

Средние нормативы объемов оказания медпомощи онкопациентам вырастут на 16 процентов, а экстракорпорального оплодотворения — на 18,5 процента. А вот стоимость стационарного лечения пациентов с коронавирусом в 2023 году могут уменьшить. Такие положения содержит проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2023—2025 годы, подготовленный Минздравом. Документ 27 сентября опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Какую медпомощь россиянам должны оказывать бесплатно — в материале «Парламентской газеты».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

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В документе Минздрава обращается внимание на то, что средний подушевой норматив оказания бесплатной медпомощи по ОМС в 2023 году составит 16 766, 2 рубля. Это на 11 процентов больше, чем в текущем году. На 5,5 процента подрастет и средний норматив за счет средств региональных бюджетов. На одного человека будут выделять 4088,4 рубля.

Кроме того, в документе впервые установили средние нормативы объема медпомощи по профилю «Медицинская реабилитация» в условиях дневного стационара. На комплекс лечебно-профилактических мероприятий, которые применяют, чтобы помочь пациенту восстановиться после тяжелого заболевания, операции или травмы, в 2023 году планируют выделять 23 160,1 рубля.

В проекте также планируется на 18,5 процента увеличить средние нормативы объемов экстракорпорального оплодотворения и на 16 процентов — нормативы на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями. В документе также дополнили перечень высокотехнологичных методов лечения, применяемых при сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации. Теперь перечень включает девять методов, в него предложили добавить транскатетерную реконструкцию митрального клапана сердца. Стоимость этой операции — более 4 миллионов рублей.

Проект Минздрава также предусматривает увеличение случаев госпитализаций пациентов с коронавирусом более чем в два раза по сравнению с текущим годом. Однако в документе рекомендовали в 2023 году снизить стоимость стационарного лечения таких пациентов до 96 тысяч рублей. В 2022 году она составляет 116 тысяч рублей за случай.

Программа государственных гарантий — это главный инструмент, обеспечивающий оказание качественной медицинской помощи, отметил доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Однако, чтобы эта программа была максимально эффективной, она должна меняться, сказал депутат «Парламентской газете». По его словам, с одной стороны, программа госгарантий должна учитывать течение заболеваний, изменение причин смертности, а с другой — оптимально использовать ресурсы, необходимые для ее реализации, — налоги и страховые взносы.

«Посмотрите, какой уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом был раньше, — напомнил Фаррахов. — Сейчас же это заболевание, как правило, протекает легко. Тяжелых случаев, требующих лечения в стационарах, стало гораздо меньше. Важно учитывать этот фактор, чтобы максимально эффективно распределять финансовые ресурсы».

Какие виды медпомощи окажут бесплатно?

Согласно документу Минздрава, в рамках программы госгарантий на 2023—2025 годы россиянам бесплатно предоставляют первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную, а также скорую и паллиативную виды медпомощи.

Первичная медико-санитарная помощь включает профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и наблюдение за течением беременности у женщин. Ее оказывают в амбулаторных условиях и дневном стационаре в плановой и неотложной формах. При этом первичную доврачебную медико-санитарную помощь оказывают фельдшеры, акушеры и другие медработники со средним медицинским образованием, первичную врачебную медико-санитарную — терапевты, педиатры и врачи общей практики, а специализированную — врачи-специалисты.

Скорую помощь пациентам оказывают в экстренной или неотложной формах. При необходимости выездные бригады проведут медицинскую эвакуацию пациента. В паллиативной помощи нуждаются неизлечимо больные люди. Ее оказывают прошедшие специальное обучение медработники в амбулаторных условиях, в том числе на дому, а также в дневном стационаре или стационаре.

Прием у терапевта — в течение 24 часов

В проекте Минздрава также определены сроки ожидания медицинской помощи. Так, участковый терапевт, врач общей практики или педиатр должны принять пациента не позднее 24 часов с момента обращения в медорганизацию. А врачи-специалисты — не позднее 14 рабочих дней. Исключение — подозрение на онкологическое заболевание. В этом случае пациента должны проконсультировать в течение трех рабочих дней.

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенография, маммография, УЗИ и другие) и лабораторных исследований не должны превышать 14 рабочих дней со дня их назначения. А при подозрении на онкологию — семи рабочих дней. При этом если у человека уже выявили онкологическое заболевание, в течение трех рабочих дней с момента постановки диагноза за ним должны установить диспансерное наблюдение, уточнили в документе.

Сроки ожидания специализированной медпомощи (за исключением высокотехнологичной) не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию. А для пациентов с онкологическими заболеваниями — семи рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или установления предварительного диагноза.

Время прибытия к пациенту бригады скорой при оказании экстренной помощи не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. При этом в территориальных программах госгарантий время доезда скорой могут скорректировать «с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов».

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