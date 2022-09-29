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3 часа назад

Врач рассказал, где можно встретить клеща осенью и зимой

Мир24иещё 1

Приближается вторая, осенняя волна активизации клещей. Как объяснил в эфире телеканала «МИР 24» кандидат медицинских наук Валентин Короткий, опасных членистоногих, прячущихся от холода, можно встретить в помещениях.

Врач рассказал, где можно встретить клеща осенью и зимой
Фото: Мир24Мир24

«Как ни странно, каждую осень и даже иногда зиму мы вспоминаем про клещей. Они перебираются в более теплые места, в помещения, в какие-то закрытые амбары и достаточно активны. И люди начинают с ними сталкиваться уже не находясь на природе, а у себя дома. Эта тема достаточно актуальна сейчас», – заявил эксперт.

Несмотря на то, что клещи все же более агрессивны весной, сейчас им становится сложнее находить прокорм. Поэтому они могут укусить человека и заразить достаточно тяжелыми заболеваниями. Врач напомнил, что это могут быть как неспецифические инфекции, так и наиболее опасные боррелиоз и энцефалит. И если в отношении первого эффективны антибиотики, то против вирусного энцефалита нет лекарств, кроме облегчающих симптомы. К тому же болезнь сложно распознать на ранних стадиях, она начинается как обычное ОРВИ. Появляются лихорадка, слабость, гриппоподобные симптомы, боль в суставах. И только через недели могут развиваться тяжелые неврологические нарушения.

Поэтому при малейшем подозрении на укус клеща нужно срочно обращаться ко врачу. Если удалось найти самого клеща – например, на одежде, его также обязательно нужно отнести на анализ. Если установят, что он заражен энцефалитом, то его жертву ждет экстренна вакцинация или лечение иммуноглобулинами.

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