Врач рассказал, где можно встретить клеща осенью и зимой

«Как ни странно, каждую осень и даже иногда зиму мы вспоминаем про клещей. Они перебираются в более теплые места, в помещения, в какие-то закрытые амбары и достаточно активны. И люди начинают с ними сталкиваться уже не находясь на природе, а у себя дома. Эта тема достаточно актуальна сейчас», – заявил эксперт.

Несмотря на то, что клещи все же более агрессивны весной, сейчас им становится сложнее находить прокорм. Поэтому они могут укусить человека и заразить достаточно тяжелыми заболеваниями. Врач напомнил, что это могут быть как неспецифические инфекции, так и наиболее опасные боррелиоз и энцефалит. И если в отношении первого эффективны антибиотики, то против вирусного энцефалита нет лекарств, кроме облегчающих симптомы. К тому же болезнь сложно распознать на ранних стадиях, она начинается как обычное ОРВИ. Появляются лихорадка, слабость, гриппоподобные симптомы, боль в суставах. И только через недели могут развиваться тяжелые неврологические нарушения.