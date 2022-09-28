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3 часа назад

Кожа американца потемнела после приема антидепрессанта

Газета.Ru

Американец Тайлер Монк пожаловался на изменение цвета кожа после того, как начал принимать популярный антидепрессант. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кожа американца потемнела после приема антидепрессанта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лекарство прописали пациенту в мае 2021 года, так как ему поставили диагнозы "депрессия" и "тревожное расстройство". Однако уже на старте приема таблеток мужчина начал замечать, что его кожа становится серовато-синей.

Он перестал пить антидепрессанты, однако проблема сохранилась. Сначала потемнели его уши, затем шея, лицо и руки. Кроме того, Монк отмечал покраснение и раздражение глаз и повышение чувствительности кожи.

Пациент обратился к нескольким врачам, однако они не смогли дать ему никаких заключений. Тем не менее они успокоили мужчину, заверив в отсутствии серьезных заболеваний.

Позднее американец консультировался с рядом дерматологов. Сейчас ему предстоит сдать анализы и пройти дополнительные обследования, чтобы выявить причины изменений цвета кожи и устранить проблему.

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