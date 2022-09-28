Кожа американца потемнела после приема антидепрессанта

Американец Тайлер Монк пожаловался на изменение цвета кожа после того, как начал принимать популярный антидепрессант. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Лекарство прописали пациенту в мае 2021 года, так как ему поставили диагнозы "депрессия" и "тревожное расстройство". Однако уже на старте приема таблеток мужчина начал замечать, что его кожа становится серовато-синей.

Он перестал пить антидепрессанты, однако проблема сохранилась. Сначала потемнели его уши, затем шея, лицо и руки. Кроме того, Монк отмечал покраснение и раздражение глаз и повышение чувствительности кожи.

Пациент обратился к нескольким врачам, однако они не смогли дать ему никаких заключений. Тем не менее они успокоили мужчину, заверив в отсутствии серьезных заболеваний.