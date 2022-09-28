Терапевт развеял мифы о популярных средствах от похмелья

Врач-терапевт, кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов рассказал, что лучше не лечить похмелье алкоголем, кофе, мясным бульоном и походом в баню. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Мослентой".

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По словам медика, если употребить в таком состоянии алкоголь, то это может привести к воспалению поджелудочной железы и печени. Также он отметил, что стоит отказаться на время от занятий спортом и жирной и жареной пищи.

Мясной бульон также не рекомендуется употреблять в состоянии похмелья. Кроме этого, Османов предупредил и об опасности кофе и бани. Последнее лучше заменить на контрастный душ, который, в свою очередь, поможет снять симптомы похмелья, но при этом не повлияет на сердце.

Также важно не забывать пить обычную воду в больших количествах для ускорения процесса выведения алкоголя из организма.