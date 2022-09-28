Диетолог посоветовала съедать около 30 г орехов ежедневно для профилактики сердечных болезней

С целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется каждый день съедать около 30 грамм орехов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» накануне Всемирного дня сердца рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
«Результаты крупномасштабных научных исследований продемонстрировали, что регулярное употребление орехов может способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. При всей своей высокой пищевой ценности, орехи – это высококалорийный пищевой продукт, что, разумеется, следует учитывать. Наиболее полезным будет включение в ежедневный рацион питания небольшой порции – 20-30 граммов различных орехов, без предварительного прокаливания, добавления сахара или соли», - отметила Стародубова.
По ее мнению, регулярное употребление орехов может помочь в профилактике развития атеросклероза, инсульта и инфаркта миокарда, благодаря высокому содержанию в них полиненасыщенных жирных кислот, аргинина, калия, витамина Е и других биологически активных соединений. Полиненасыщенные жирные кислоты являются незаменимыми пищевыми веществами, которые в организме не синтезируются и обязательно должны поступать с пищей. Наряду с орехами и семенами источниками полиненасыщенных жирных кислот являются растительные масла и рыба, подчеркнула Стародубова. Напомним, Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 сентября.