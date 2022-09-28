Диетолог посоветовала съедать около 30 г орехов ежедневно для профилактики сердечных болезней

С целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется каждый день съедать около 30 грамм орехов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» накануне Всемирного дня сердца рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова .

«Результаты крупномасштабных научных исследований продемонстрировали, что регулярное употребление орехов может способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. При всей своей высокой пищевой ценности, орехи – это высококалорийный пищевой продукт, что, разумеется, следует учитывать. Наиболее полезным будет включение в ежедневный рацион питания небольшой порции – 20-30 граммов различных орехов, без предварительного прокаливания, добавления сахара или соли», - отметила Стародубова.

По ее мнению, регулярное употребление орехов может помочь в профилактике развития атеросклероза, инсульта и инфаркта миокарда, благодаря высокому содержанию в них полиненасыщенных жирных кислот, аргинина, калия, витамина Е и других биологически активных соединений. Полиненасыщенные жирные кислоты являются незаменимыми пищевыми веществами, которые в организме не синтезируются и обязательно должны поступать с пищей. Наряду с орехами и семенами источниками полиненасыщенных жирных кислот являются растительные масла и рыба, подчеркнула Стародубова. Напомним, Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 сентября.