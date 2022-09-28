Изучен эффект кофе на продолжительность жизни

Австралийские ученые из Исследовательского института сердца и диабета Бейкера изучили эффект от употребления кофе на продолжительность жизни. Результаты работы опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

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В ходе исследования специалисты рассмотрели данные 449 тысяч участников в возрасте от 40 до 69 лет, которые не болели никакими сердечно-сосудистыми заболеваниями на момент начала эксперимента. Их спросили о том, какое количество кофе они потребляют ежедневно, а также какой именно: молотый, растворимый, без кофеина или с молоком. Затем испытуемых сгруппировали на шесть категорий, которые градировались в зависимости от количества употребления напитка: ни одной кружки, одна, две и так далее до пяти порций в день.

За 12 лет наблюдений 27 тысяч (6,2 процента) участников умерли. Те добровольцы, которые употребляли кофе в любом виде, имели меньший риск смертности. Наиболее сильное снижение вероятности преждевременной смерти было в группе, в которой пили по две-три кружки кофе в день.