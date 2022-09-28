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1 час назад

Изучен эффект кофе на продолжительность жизни

Lenta.ruиещё 3

Австралийские ученые из Исследовательского института сердца и диабета Бейкера изучили эффект от употребления кофе на продолжительность жизни. Результаты работы опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Изучен эффект кофе на продолжительность жизни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе исследования специалисты рассмотрели данные 449 тысяч участников в возрасте от 40 до 69 лет, которые не болели никакими сердечно-сосудистыми заболеваниями на момент начала эксперимента. Их спросили о том, какое количество кофе они потребляют ежедневно, а также какой именно: молотый, растворимый, без кофеина или с молоком. Затем испытуемых сгруппировали на шесть категорий, которые градировались в зависимости от количества употребления напитка: ни одной кружки, одна, две и так далее до пяти порций в день.

За 12 лет наблюдений 27 тысяч (6,2 процента) участников умерли. Те добровольцы, которые употребляли кофе в любом виде, имели меньший риск смертности. Наиболее сильное снижение вероятности преждевременной смерти было в группе, в которой пили по две-три кружки кофе в день.

Кроме того, были проведены исследования на связь сердечно-сосудистых заболеваний и употребления этого напитка. У 43 тысяч (9,6 процента) испытуемых зафиксировали такие патологии. Самые низкие шансы обнаружить это заболевание наблюдался у пациентов, которые принимали 2-3 чашки кофе в течение суток. Аритмию диагностировали у 30 тысяч (6,7 процента) человек.

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