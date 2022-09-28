Стало известно о необычных причинах боли в глазах

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Так, по словам медиков, боль в глазах может свидетельствовать о приступе глаукомы, кластерной головной боли и герпетическом кератите.

Говоря о приступе глаукомы, Коновалов рассказал, что при нем пациент испытывает боль в глазу, боль отдает в теменную область головы, появляется тошнота, рвота, головная боль и красные глаза.

О кластерной головной боли рассказал Гандельман. Это сильнейшие головные боли, при которых необходимо купить кислородный баллончик в аптеке и просто дышать кислородом, это может снять боль, отметил медик.

А Продеус заявил, что глазная боль может быть симптомом герпетического кератита.