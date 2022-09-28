Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
4 часа назад

Терапевт Малышева рассказала о необычных причинах боли в глазах

Мария Иглина

Врач-терапевт Елена Малышева, хирург-офтальмолог Михаил Коновалов, кардиолог Герман Гандельман, а также иммунолог Андрей Продеус рассказали о неожиданных причинах боли в глазах. Подробностями они поделились в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Стало известно о необычных причинах боли в глазах
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам медиков, боль в глазах может свидетельствовать о приступе глаукомы, кластерной головной боли и герпетическом кератите.

Говоря о приступе глаукомы, Коновалов рассказал, что при нем пациент испытывает боль в глазу, боль отдает в теменную область головы, появляется тошнота, рвота, головная боль и красные глаза.

О кластерной головной боли рассказал Гандельман. Это сильнейшие головные боли, при которых необходимо купить кислородный баллончик в аптеке и просто дышать кислородом, это может снять боль, отметил медик.

А Продеус заявил, что глазная боль может быть симптомом герпетического кератита.

Ранее невролог раскрыл способ, как снять головную боль без лекарств.

Новости,Андрей Продеус,Михаил Коновалов,Елена Малышева,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители