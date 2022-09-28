Не знавшая о беременности женщина родила после отпуска

«В Испании у меня начались симптомы преэклампсии, и тогда я стала замечать значительные изменения в своем теле. Я сложила два и два и поняла, что жду ребенка, но не верила в это, пока не вернулась в Манчестер и не сделала тест на беременность», — вспоминает она.