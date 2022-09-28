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2 часа назад

Не знавшая о беременности женщина вернулась из отпуска и родила

Lenta.ruиещё 1

Не знавшая о беременности жительница Великобритании Бекка Эллис вернулась из отпуска в Испании и через неделю неожиданно родила ребенка. Об этом сообщает New York Post.

Не знавшая о беременности женщина родила после отпуска
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эллис считала, что не может забеременеть из-за лимфомы Ходжкина — злокачественного заболевания лимфатической системы, которое диагностировали у нее в 2016 году. Она прошла через различные виды лечения, в том числе радиотерапию, химиотерапию и лечение стволовыми клетками, вероятным побочным эффектом которых была потеря фертильности.

«Мне заморозили ткань яичника, чтобы сохранить фертильность. После лечения у меня не было месячных, и мне сказали, что у меня наступила менопауза, то есть я не могла забеременеть естественным путем», — объяснила женщина.

По словам Эллис, в отпуске она заметила, что набрала вес.

«В Испании у меня начались симптомы преэклампсии, и тогда я стала замечать значительные изменения в своем теле. Я сложила два и два и поняла, что жду ребенка, но не верила в это, пока не вернулась в Манчестер и не сделала тест на беременность», — вспоминает она.

Оказавшись в Великобритании, британка отправилась в больницу, где ей сделали кесарево сечение на 28-й неделе беременности. На свет появился мальчик, которого Эллис назвала Элайджа. Первое время ребенок находился под присмотром врачей, но вскоре его состояние нормализовалось, и он отправился домой вместе с матерью.

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