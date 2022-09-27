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1 час назад

Психолог Рыжик рассказала о способе справиться с паническими атаками

Мария Иглина

Клинический психолог Валерия Рыжик рассказала о способе, который поможет справиться с паническими атаками. Подробностями эксперт поделилась в беседе с Ura.ru.

По словам медика, при панической атаке следует оставаться на одном месте и сосредоточиться на дыхании:

"Попробовать дышать в ладони, либо в бумажный пакетик, можно лечь на спину и притянуть ноги к груди. Дело в том, что во время панической атаки возникает гипервентиляционный синдром, при котором в организм попадает большое количество кислорода как после пробежки, когда вы глубоко дышали, и у вас начала кружиться голова".

А для того, чтобы прийти в чувство, она посоветовала прикасаться руками к разным частям тела, проговаривая их названия, понюхать что-то с резким запахом, либо съесть продукт, имеющий ярко выраженный вкус.

Но важнее всего помнить, что это состояние временное и не нужно на нем зацикливаться. Паническая атака может длиться от нескольких минут до целого дня. При возникновении панической атаки у другого человека важно не паниковать самому, а затем объяснить, что следует делать.

Ранее невролог перечислил способы справиться с тревожностью.

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