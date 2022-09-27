"Попробовать дышать в ладони, либо в бумажный пакетик, можно лечь на спину и притянуть ноги к груди. Дело в том, что во время панической атаки возникает гипервентиляционный синдром, при котором в организм попадает большое количество кислорода как после пробежки, когда вы глубоко дышали, и у вас начала кружиться голова".