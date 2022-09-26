Кардиолог назвал способ правильно снижать давление

«При этом после приема препарата надо посидеть или полежать, наблюдая за собой. Самому себе назначать те или иные препараты или дозировки нельзя, так как если слишком резко снизить давление, например оно упадет ниже 110-100 миллиметров ртутного столба у человека может закружиться голова, он также может потерять сознание», — предостерег специалист, добавив, что в тяжелых случаях резкое снижение давления может стать причиной ишемических изменений в мозге и других органах на фоне обеднения кровотока.