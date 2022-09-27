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15 минут назад

Мясников раскрыл увеличивающие риск развития деменции факторы

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Увеличивающие риск развития деменции факторы раскрыл в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Обычно факторами риска называют курение, загрязнение пестицидами, стресс, медикаменты.

Названы увеличивающие риск развития деменции факторы
Фото: МослентаМослента

«Высокое давление в молодом возрасте, повышение глюкозы и холестерина, наличие заболеваний сердца — все это тоже может оказаться спусковым крючком для деменции и болезни Альцгеймера», — сказал Мясников.

По словам врача, самым действенным способом предупреждения деменции считается поддержание нормального давления на протяжении многих лет. Кроме того, надо следить за уровнем глюкозы, вести активный образ жизни и сбалансированно питаться.

«Физические нагрузки, причем регулярные, на протяжении многих лет и не менее пяти раз в неделю, могут снизить риск развития Альцгеймера», – заявил телеведущий.

Ранее Мясников развеял миф о вегетососудистой дистонии. «Диагноза "вегетососудистая дистония" официально нет, но это очень удобное клише, объясняющее состояние панических атак, перепадов давления и так далее, и так далее», — сказал врач.

Новости,Александр Мясников,
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