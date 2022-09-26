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49 минут назад

Девушка частично ослепла из-за полученной от линз инфекции

Lenta.ru

Британский тренер надела линзы в путешествии и частично ослепла из-за полученной инфекции. Ее историю приводит Independent.

Девушка частично ослепла из-за полученной от линз инфекции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

24-летняя Лаура Хокинс рассказала, что во время поездки в Австралию хранила линзы в специальном растворе и контейнере, который перевозила в закрытой косметичке. По словам Хокинс, перед тем как надеть линзы, она соблюдала все правила гигиены, чтобы минимизировать риски их постоянного ношения. Однако в один из дней после пробуждения британка не смогла открыть глаз, почувствовав при этом острую боль.

«Я проснулась и не смогла открыть глаза, несмотря на то, что следовала всем мерам предосторожности. Любой свет ощущался как ожог. Мне было очень больно — это действительно ужасный опыт», — уточнила героиня материала. Она добавила, что незамедлительно обратилась за помощью к медикам, которые диагностировали у нее язву роговицы, вызванную инфекцией.

Собеседница издания рассказала, что ей пришлось провести в больнице неделю, однако после курса лечения ее зрение так и не восстановилось. На данный момент пациентка ожидает направление на трансплантацию роговицы, чтобы вернуть полноценное зрение. «Теперь я плохо вижу этим глазом в ночное время, а при ярком свете не вижу совсем. По этой причине я не могу водить машину», — посетовала в заключение Хокинс.

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