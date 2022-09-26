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2 часа назад

Невролог Шамалов перечислил способы справиться с тревожностью

Мария Иглина

Главный внештатный специалист невролог российского Минздрава Николай Шамалов рассказал, что иногда для того, чтобы справиться с беспокойством, следует выстроить режим дня. Об этом сообщает издание "Российская газета".

По словам медика, достаточные физические нагрузки, например, ежедневные пешие прогулки в спокойном темпе, способны снять общее напряжение и разгрузить нервную систему.

Также при борьбе с тревожностью, по мнению Шамалова, стоит обратить внимание на дыхательные упражнения. А если человеку не удается справиться с таким состояние самостоятельно, то следует обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.

Ранее врач назвал симптомы, при которых нужно срочно идти к кардиологу.

Новости,Видео,Николай Шамалов,
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