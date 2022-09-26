Главный внештатный специалист невролог российского Минздрава Николай Шамалов рассказал, что иногда для того, чтобы справиться с беспокойством, следует выстроить режим дня. Об этом сообщает издание "Российская газета".

Также при борьбе с тревожностью, по мнению Шамалова, стоит обратить внимание на дыхательные упражнения. А если человеку не удается справиться с таким состояние самостоятельно, то следует обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.